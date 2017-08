PSG : Mbappé bloqué lundi avec les Bleus ? Le PSG trouve la solution !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Didier Deschamps l'a clairement dit jeudi lors de sa conférence de presse, à partir de lundi, et du regroupement des Bleus, aucune joueur ne sera autoriser à quitter Clairefontaine pour des histoires de fin de mercato. Le sélectionneur de l'équipe de France souhaite que son effectif ne perde pas de temps dans le cadre de la préparation du match très important contre les Pays-Bas. Forcément, les regards se sont tournés vers le PSG et Monaco, les négociations entre les deux clubs n'étant pas finalisées pour aboutir au transfert de Kylian Mbappé. Et forcément cette deadline imposée par Didier Deschamps a mis un gros coup de pression sur les deux camps.

Cependant, selon Le Parisien, le PSG a déjà trouvé la parade afin de pouvoir éventuellement faire signer un peu plus tard que lundi.« Le PSG pourrait se déplacer dans les Yvelines pour lui faire signer son contrat, voire lui faire passer la visite médicale sur place. Les installations de Clairefontaine bénéficient du label médical FIFA, signe de reconnaissance », explique le quotidien francilien, qui pense que le Paris Saint-Germain peut tout régler sans avoir à faire sortir Kylian Mbappé du centre d'entraînement.