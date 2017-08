PSG : Mbappé a tout intérêt à signer au PSG selon Courbis

Dans : PSG, Monaco, Mercato, Ligue 1.

Après avoir conclu le transfert de Neymar en provenance du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain souhaite attirer Kylian Mbappé (AS Monaco) dans ses filets. Le natif de Bondy aurait déjà donné son accord au club de la capitale. Mais aurait-il réellement intérêt à signer dans un club où évolue déjà Neymar, Cavani, Draxler ou encore Di Maria ? Pour Rolland Courbis, c’est le moment ou jamais de signer au PSG, dans la foulée de la star qui valait 222ME afin de s’adapter à Paris dans l’ombre de ce dernier.

« Arriver au PSG derrière Neymar, est-ce que ce n’est pas la position idéale pour profiter de sa présence et faire une saison extraordinaire ? Plutôt que d’arriver en n°1 et être étiqueté comme le plus gros transfert du Real Madrid » a confié l’ancien coach du MHSC sur les antennes de RMC avant de commenter la situation de l’AS Monaco dans ce transfert. « Que Monaco ne veuille pas transférer Mbappé au Paris Saint-Germain, en début de période estivale, on pouvait penser cela logique. Mais compte tenu des départs de trois, quatre joueurs importants de Monaco, de l’arrivée de Neymar au PSG, on peut quand même estimer que le suspense a diminué ». Pour rappel, le Real Madrid et Manchester City sont toujours à l'affût pour accueillir l'attaquant de 18 ans...