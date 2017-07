PSG : Matuidi a un souci qui fait même reculer la Juventus

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Blaise Matuidi est parti ce samedi avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain en tournée estivale aux Etats-Unis. Mais à ce stade de la saison, rien ne dit que le milieu de terrain international du PSG restera à Paris alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat et qu'une prolongation ne semble pas d'actualité pour l'instant.

Parmi les clubs régulièrement cités pour éventuellement recruter Blaise Matuidi, c'est la Juventus qui semble tenir la corde, la formation italienne ayant été à deux doigts de signer le milieu tricolore lors du mercato estival 2016, avant que Nasser Al-Khelaifi déclare son joueur intransférable. Mais le patron du Paris Saint-Germain a visiblement décidé que cette fois Matuidi pouvait partir, et l'offre de la Juventus est attendue à bras ouverts. Sauf que, selon Goal, si les dirigeants de la Vieille Dame sont toujours autant tentés de faire signer le joueur français du PSG, ils se heurtent à un épineux problème. En effet Blaise Matuidi gagne près de 770.000 euros par mois au Paris Saint-Germain. Et pour la Juventus, ce genre de salaire n'est pas d'actualité, Gonzalo Higuain, star de l'équipe, gagnant 600.000 euros actuellement. Mino Raiola, agent de Matuidi, va bien évidemment tout faire afin de trouver une solution, ça serait dommage de rater une commission.