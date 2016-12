PSG : Lucas : « On reste Paris, on reste fort »

Dans : PSG, Ligue 1.

Lucas, attaquant du PSG, après la victoire contre Lorient (5-0) : « Cette victoire change beaucoup de choses. On avait besoin de cette victoire pour oublier les mauvais moments. Comme je dis tout le temps, on reste Paris, on reste fort. On connaît nos qualités, on a fait ce qu’il y avait à faire aujourd’hui. Si on fait ça tout le temps, je pense qu’on sera beaucoup mieux, le plus important c’est qu’on va avoir du temps pour se reposer un peu, passer du temps avec nos familles et fêter un peu ça. C’est important pour revenir plus fort. Ma célébration sur mon but ? C’était pour ma femme, je vais me marier après-demain au Brésil. Je suis très content. J’ai pas dormi cette semaine tellement j’avais hâte, je pensais qu’à ça. Je pars demain matin, ça va être une grosse fête », a-t-il déclaré sur Canal+.