PSG : Lo Celso, Draxler, Ben Arfa promet de la bagarre

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà en grande difficulté en première partie de saison, Hatem Ben Arfa va voir deux nouveaux concurrents poser leurs valises en ce mois de janvier.

Et encore, le marché des transferts vient d’ouvrir ses portes. Car si Jesé Rodriguez devrait filer, Giovani Lo Celso et Julian Draxler arrivent clairement comme des joueurs capables de faire de l’ombre à l’ancien niçois, qui avait déjà beaucoup de mal à obtenir du temps de jeu. Néanmoins, en conférence de presse à Tunis, l’attaquant parisien a fait bonne figure, expliquant que tout joueur capable de rendre le PSG encore meilleur était le bienvenu.

« Depuis le début de la saison, mon intégration est un peu compliquée, car je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais pour moi, venir à Paris est une progression. Ces six premiers mois étaient un peu difficiles, mais dans la vie, il y a des challenges. C’est comme ça. Il faut accepter et se battre, ne pas baisser les bras même quand ça se passe moins bien. Je reste confiant pour l’avenir. Draxler et Lo Celso ? C’est une bonne chose, parce que le club sait comment faire pour récupérer de bons joueurs. On a vu dès le premier entraînement que c’était de bons éléments, avec de la qualité technique. Tout bon joueur est bon à intégrer à l’équipe. Et tout bon joueur est le bienvenu au PSG, alors bienvenue à eux », a souligné un Hatem Ben Arfa qui espère aussi profiter d’une acclimatation pas évidente pour ces deux jeunes joueurs afin de récupérer un peu de ce fameux temps de jeu en deuxième partie de saison.