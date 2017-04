PSG : Lloris dans les buts de Paris SG après le mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Après Salvatore Sirigu, Alphonse Aréola et Kevin Trapp, Hugo Lloris sera-t-il dans les buts du PGS la saison prochaine ? Ce scénario d'un retour de l'ancien gardien de l'OL au Paris SG, c'est le Sunday Express qui le propose ce dimanche. Le tabloïd anglais affirme en effet, que même s'il a un contrat avec Tottenham jusqu'en 2022, Hugo Lloris pourrait quitter les Spurs au prochain mercato. Pour nos confrères, Manchester United et José Mourinho envisagent sérieusement de faire du gardien de but de l'équipe de France le successeur de David de Gea si ce dernier part au Real Madrid.

Mais le Sunday Express précise que les Red Devils devront composer avec la concurrence du PSG dans ce dossier. Et les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient disposés à payer plus de 460.000 euros par mois Hugo Lloris, le gardien de but de Tottenham touchant cette somme avec le club londonien. Il est vrai que le club de la capitale a les moyens de payer un tel salaire, mais l'accumulation de gardiens de but dans son effectif serait assez énorme. L'avenir dira si le PSG a vraiment le désir de tenter encore une fois de s'offrir un autre portier...