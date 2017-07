PSG : Le père de Neymar peut faire le hold-up du siècle en 24h !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors que Neymar Junior devrait quitter Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain au cours des prochains jours, Neymar Senior va bientôt recevoir une jolie prime de la part du... Barça.

Disposant déjà d'un accord avec le club de la capitale française, qui fait désormais tout son possible pour négocier sa clause libératoire de 222 ME, Neymar va potentiellement devenir le footballeur le mieux rémunéré de la planète sans avoir goûté au Ballon d'Or, contrairement à Cristiano Ronaldo et Messi. Et son père pourrait par la même occasion remplir son compte en banque. En effet, alors qu'il devrait toucher une prime à la signature de 36 ME lors du potentiel transfert de son fils au PSG, Neymar Senior va sagement attendre la fin du mois juillet pour toucher également une prime de la part... du Barça.

En effet, selon Sport, le club catalan va verser 26 ME au père de Neymar pour la prolongation de contrat de son fils datant de l'an dernier. Une clause de fidélité prévoyait en effet que le Barça verse 26ME à Neymar Sr si son fils était encore au club le 31 juillet 2017. En ralentissant un peu le transfert de la star brésilienne au PSG, le père de Neymar devrait donc empocher 62 ME en une semaine. Carrière bien gérée, ou comportement scandaleux, à chacun de se faire une idée.