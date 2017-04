PSG : Le club a trouvé l’amende de la LFP abusée

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Le PSG a pris la parole ce vendredi après la décision rendue ce jeudi soir par la LFP. Le club de la capitale n’a pas vraiment aimé le montant de l’amende de 100.000 euros prononcée à son encontre pour des manquements à l’organisation et le comportement de ses supporters, qui avaient saccagé plusieurs sièges du Parc OL lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Si le PSG dénonce le vandalisme effectué, il a aussi confirmé qu’il comptait toujours travailler avec les Ultras de retour cette saison, et n’a pas oublié de glisser un petit tacle à la LFP et à l’OL au sujet de l’organisation de cette fameuse finale.

« Le Club a pris note avec intérêt des déclarations du président de la Commission soulignant que le Paris Saint-Germain dispose d'un casier disciplinaire exemplaire et que le PSG n'était pas pleinement maître de l'organisation, étant rappelé en effet que la LFP était l'organisateur de la finale de la Coupe de la Ligue qui s'est tenue le 1er avril dernier, à Lyon. Néanmoins, le Club regrette que la responsabilité de la LFP n'ait pas été prise en considération dans les sanctions prononcées, en particulier dans le montant anormalement élevé de l'amende infligée, au regard des décisions habituellement rendues dans ces circonstances. Enfin, le Paris Saint-Germain se montrera extrêmement attentif aux suites qui seront données par la Commission, tant au sujet du rôle d'organisateur de la LFP que de la communication des éléments qu'il a sollicités dans le cadre de l'instruction menée uniquement à son encontre », a fait savoir le Paris Saint-Germain, qui aurait aimé que les instances se penchent aussi sur les autres aspects sécuritaires incombant à la LFP et à l’OL.