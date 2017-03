PSG : Le clip de Ben Arfa crée des tensions à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Il fallait s’y attendre, l’initiative d’Hatem Ben Arfa fait réagir au Paris Saint-Germain. Si la direction ne s’est pas exprimée publiquement, des tensions apparaissent en interne.

Car le club de la capitale aurait préféré que son milieu offensif lui annonce ses intentions. Or, selon le journal L’Equipe, les dirigeants parisiens ont pris connaissance de la vidéo et des plaintes du joueur de manière indirecte. Pourtant, le clan Ben Arfa, lui, contredit la version du PSG et affirme que les décideurs avaient bien été informés.

Un désaccord qui n’arrangera sûrement pas la situation de l’international français, remplaçant depuis le début de la saison, surtout à l’approche de la finale de la Coupe de la Ligue contre l’AS Monaco samedi (21h). Autant dire que la composition du groupe d’Unai Emery est attendue, sachant qu’une absence de Ben Arfa représenterait un message clair. Reste à savoir si le club a réellement l’intention de sanctionner le natif de Clamart au risque de lancer une affaire susceptible de perturber le groupe.