PSG : Le Barça repart à la chasse pour Verratti au mercato

Dans : PSG, Liga, Mercato.

À la recherche d'un grand milieu de terrain pour renforcer son entrejeu l'été prochain, le FC Barcelone pourrait jeter son dévolu sur un joueur du Paris Saint-Germain...

En se qualifiant de manière héroïque pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au club parisien, le Barça a sauvé sa saison. Également en lice pour remporter la Liga et la Coupe du Roi, le FCB de Luis Enrique arrive tout de même en fin de cycle. Si l'entraîneur espagnol va partir l'été prochain, d'autres éléments vont arriver. Et un milieu de terrain est notamment attendu, selon Mundo Deportivo. Pas convaincu par la constance d'Iniesta, de Busquets et de Rakitic, et déçu par Gomes et Denis Suarez, la direction catalane veut « revitaliser son entrejeu avec un joueur de grande qualité ». Pour recruter un milieu « créatif et en adéquation avec son style de jeu », le Barça est prêt à sortir le chéquier. Et les deux cibles prioritaires se nomment Marco Verratti et Philippe Coutinho.

Si le milieu brésilien de Liverpool est suivi de longue date par le club blaugrana pour sa qualité technique et sa possible entente avec Neymar, le FCB pourrait tout miser sur l'Italien. À 24 ans, et après cinq saisons à Paris, Verratti pourrait avoir des envies d'ailleurs, surtout que l'humiliation en C1 et les dernières sorties médiatiques sur sa vie extra-sportive ont agacé son clan... Malgré tout, le PSG n'a pas l'intention de lâcher sa pépite. Par conséquent, et s'il veut convaincre le milieu francilien, le club barcelonais devra proposer une somme astronomique, mais la nécessité de renforcer son milieu de terrain en vue d'une nouvelle ère pourrait bien l'inciter à faire toutes les folies.