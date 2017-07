PSG : Le 6-1 du Barça, Dani Alves n'en fait pas un drame

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dani Alves n'a pas échappé à une question sur sa perception de la déroute du Paris SG cette saison au Camp Nou face à Barcelone en Ligue des champions. Une défaite qui a profondément marqué le club de la capitale et ses supporters. Le défenseur brésilien, ancien du Barça, n'a pas tourné autour du pot, et il a rappelé qu'à titre personnel il avait connu encore pire avec la Seleçao lors du Mondial 2017 lors de l'incroyable victoire 7-1 de l'Allemagne face au Brésil. Pour Dani Alves, ce genre de crash doit servir à construire autre chose et le PSG doit en faire de même.

« On peut survivre à ce type d'accident, c'est même une nécessité. Pour ça, il ne faut pas rester figé, il faut avancer. J'ai connu ça avec la Seleçao contre l'Allemagne. Ces défaites sont des événements ponctuels, à toi de faire en sorte d'en ressortir renforcé. Des fois, les gens font d'ailleurs une lecture inverse de ce que tu retires de ces matches. Ce match contre l'Allemagne nous a montré ce qu'on pouvait faire de pire. On n'en est pas sortis anéantis mais d'une certaine manière meilleurs, en sachant comment ne plus jamais connaître ça », explique, dans L’Equipe, le nouveau défenseur du Paris Saint-Germain qui a justement été recruté pour apporter ce genre d’expérience en plus à une formation qui a parfois manqué de caractère.