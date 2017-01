PSG : Las Palmas veut bien payer une petite partie du salaire de Jesé...

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il reste encore un mois entier de mercato, mais Jesé s’entraine pour le moment à Paris, et n’est pas particulièrement sur le départ, alors que Julian Draxler a signé ce mardi avec le club de la capitale.

Autant dire que le temps de jeu de l’Espagnol risque d’être encore plus minime avec une telle concurrence. Toujours désireux de recruter l’enfant du pays, Las Palmas rappelle régulièrement au PSG qu’il est partant pour récupérer Jesé, mais qu’il faut pour cela que le champion de France fasse de gros efforts financiers. Ce n’est pas un discours très vendeur, mais sur la Cadena SER, le directeur général du club insulaire a rappelé que c’était la condition obligatoire pour sa venue.

« Nous serions ravis de recevoir Jesé ici, parce que c’est un joueur de chez nous, c’est un joueur qui a des qualités que personne ne peut discuter, et c’est un joueur qui désire jouer ici, triompher ici, et aussi relancer sa carrière. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de prendre en charge un potentiel économique que des grands d’Europe se disputent. Par ailleurs, il faut respecter son propriétaire, qui est le Paris Saint-Germain, qui n’est pas non plus une équipe de notre échelle économique. Si le club ne fait pas un effort, Jesé ne pourra pas nous rejoindre. Nous ne pouvons pas prendre en charge ne serait-ce que la moitié de son contrat. Il y a suffisamment de temps pour voir si on peut faire face à ces difficultés, nous ne pouvons pas prétendre à injecter de telles sommes, mais nous allons être patient, en espérant que cette opportunité qui est en principe est au-delà de nos possibilités, puisse se concrétiser. Nous voulons l’avoir, nous le désirons, nous gardons espoir qu’il soit ici », a confié Patricio Viñayo, persuadé qu’il reste un petit espoir que le PSG fasse un énorme effort financier, en prenant en charge plus de la moitié du salaire de Jesé.