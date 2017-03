PSG : La L1 a toujours été l'objectif de la saison avoue Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Edinson Cavani, buteur du PSG, après la victoire contre Lorient (1-2) : « Nous savons que nous avons joué un match important après ce qui s'est passé cette semaine, mais les grosses équipes sont préparées pour tous les moments. Nous avons beaucoup travaillé, nous savons que c'est difficile, mais nous avons besoin de regarder vers l'avant désormais et continuer à travailler, à gagner. C'est la chose la plus importante pour continuer sur le chemin que nous cherchons. Nous avons pensé toute la saison en premier au championnat. C'est ce qui te donne la possibilité d'être prêt pour les autres compétitions. Ce n'est pas maintenant parce que nous nous sommes arrêtés en 8e de finale que nous y pensons, c'est toute l'année que l'objectif est le championnat. Maintenant, nous avons fait ce que nous voulions ce soir : gagner pour continuer à grandir. Aurier ? Je n'ai pas vu, je pense surtout à ce qui se passe à l'intérieur du terrain. Je ne sais pas. Maintenant, il faut être positif et regarder tous les détails car ce sont eux qui te font faire la différence à la fin. Nous sommes bien et nous avons besoin de continuer à travailler », a-t-il déclaré sur Canal+.