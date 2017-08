PSG : L’idée du prêt de Mbappé abandonnée !

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Le PSG et Monaco n’ayant pas trouvé d’accord pour mettre en place le prêt avec option d’achat obligatoire à 180 ME, ce projet a été totalement abandonné. RMC annonce que les deux clubs se sont finalement mis d’accord pour un transfert pur et simple de l’attaquant monégasque. Ce n’était pas l’objectif premier des dirigeants parisiens, qui espéraient éviter ce versement de 180 ME après celui de 222 ME pour Neymar, dans le but de rester dans les clous du fair-play financier. Voilà qui n'a pas fini de faire parler sur les dépenses du club de la capitale...