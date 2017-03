PSG : L'attaché de presse, Pierre Ménès... la Une de L'Equipe étonne

Dans : PSG, Ligue 1.

Du côté du Paris Saint-Germain, on n'avait pas apprécié les accusations portées par L'Equipe sur Marco Verratti, et on n'a pas réellement non plus apprécié la Une du quotidien sportif de la semaine passée avant le match retour contre le FC Barcelone. En effet, le mercredi du match au Camp Nou, le quotidien sportif avait mis Lionel Messi et ses coéquipiers à la Une avec comme titre « Gonflés à bloc » sans même parler du PSG.

Alors ce mercredi, quand L'Equipe consacre toute sa Une au match de Monaco contre Manchester City avec ce titre « Tous Monégasques », forcément les supporters du Paris Saint-Germain ont vite fait savoir ce qu'il pensait de tout cela. Mais, il n'y a pas que les fans du PSG qui ont toussé très fort, puisque Yann Guérin, l'attaché du presse du Paris Saint-Germain, y est allé de son petit message via son compte Twitter personnel. « @lequipe un regain de patriotisme ? », a lancé l’attaché de presse du club de la capitale histoire de stigmatiser une différence de traitement. Un message rapidement relayé et qui a reçu de très nombreux « J’aime ».

Et Yann Guérin n'a pas été le seul à s'étonner de cette différence pour les deux clubs français. En effet, Pierre Ménès a lui aussi fait part de sa stupéfaction. « Y a comme une différence de traitement non? », a fait remarquer le consultant de Canal+, d'autres journalistes étant également étonnés et le faisant savoir.