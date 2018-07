PSG : Zidane a refusé Neymar au Real à cause de Marcelo !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs mois, Neymar a bien été refoulé par Zinedine Zidane au mercato.

« Je n'ai pas demandé Neymar ». En mai dernier, Zinedine Zidane se montrait catégorique par rapport à une potentielle venue de Neymar au Real Madrid. Si cette sortie médiatique avait étonné tout son monde, alors que la rumeur envoyant la star brésilienne chez les Merengue se faisait de plus en plus pressante, elle était pourtant véridique. En effet, quelques semaines après le départ de Zizou, André Rizek a révélé la raison pour laquelle le technicien français n'avait pas approuvé le potentiel recrutement de l'attaquant du Paris Saint-Germain.

« J'ai eu des informations via un ami de Zidane qui a dîné avec lui à Madrid peu avant son départ du Real. Lors de cette réunion, Zidane a exprimé son avis sur l'arrivée possible de Neymar. Cet ami de Zidane m'a dit que le Français n'aimait pas l'idée, car il avait compris que Marcelo et Neymar ne pouvaient pas jouer ensemble, sauf contre de petites équipes. Zidane a compris qu'ils occupaient le même champ et il ne voyait donc pas d'un bon œil la signature de Neymar », a balancé, sur Sport TV, le journaliste brésilien, qui avoue donc que Zidane a cassé le grand rêve de Florentino Pérez, désormais orphelin de grande star, vu que Cristiano Ronaldo est parti à la Juventus.