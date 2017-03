PSG : L’argent du Qatar ne peut pas tout acheter balance Dhorasoo

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Ancien joueur du PSG, Vikash Dhorasso a fait part de son avis très tranché sur la situation du club de la capitale après son élimination face à Barcelone, ce mercredi soir. Si pour lui, Unai Emery n’a pas à payer les pots cassés de cette terrible défaillance, il faut se pencher plus haut, au niveau de la présidence et même des investisseurs qataris. Ces derniers manquent totalement de patience et cela finit toujours par leur retomber dessus et leur… coûter très cher.

« J’aimerais comprendre qui décide dans ce club. Est-ce que c’est Nasser Al-Khelaïfi, ou est-ce que c’est au-dessus ? Si c’est lui, alors il est con, car il décide de s’exposer en virant Laurent Blanc qu’il venait de prolonger et en prenant Unai Emery, ce qui est incohérent. L’erreur vient du Qatar et de lui, qui décide d’investir beaucoup d’argent, sans penser à construire le club. Il n’y a rien, les jeunes partent, l’organigramme ne tient pas debout, pas de cohérence. Ils veulent gagner, c’est tout. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, ça se prépare, ça prend 10 ans. Ils pensent que l’argent suffit. La Ligue des Champions, ça ne s’achète, c’est la continuité et l’expérience », a expliqué sur Yahoo Sport l’ancien international français, qui avait déjà à l'époque annoncé que les Qataris avaient fait une grosse erreur dans la gestion de Carlo Ancelotti.