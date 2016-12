PSG : Krychowiak veut rester, l’Inter n’y croit pas

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

A la recherche d’un milieu de terrain expérimenté, l’Inter Milan possède une longue liste de cibles potentielles pour cet hiver.

On sait par exemple que le club italien apprécie Lassana Diarra (31 ans) depuis plusieurs mois. Mais visiblement, le milieu de l’Olympique de Marseille n’est pas le premier choix des Nerazzurri. Car selon le Corriere dello Sport, l’actuel septième de Serie A fait plutôt le forcing pour attirer Grzegorz Krychowiak (26 ans).

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, l’ancien joueur du FC Séville manque de temps de jeu sous ses nouvelles couleurs. Pourtant, le Polonais a décidé de rester et de continuer à se battre pour gagner sa place de titulaire. Pas de quoi dissuader l’Inter qui prévoit de revenir à la charge pour convaincre Krychowiak que son avenir se situe loin de Paris. Autant dire qu’il serait plus facile d’amadouer Diarra et l’OM...