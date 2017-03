PSG : Krychowiak interdit de parler de sa situation à Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé cet à Paris avec l’étiquette de joueur capable de transmettre sur le terrain la philosophie de jeu d’Unai Emery, Grzegorz Krychowiak a progressivement pu se rendre compte qu’il ne parvenait pas à trouver sa place dans le système mis en place par celui qui était son entraineur à Séville.

Et pas de pitié pour l’international polonais, qui a même régulièrement été envoyé avec la réserve, histoire de se maintenir en forme, plutôt que de s’asseoir sur le banc des pros. Une situation que l’ancien joueur de Reims vit officiellement très bien, son agent assurant qu’il se battait pour regagner sa place et n’envisageait pas de quitter Paris. Mais en Pologne, où Krychowiak se trouve actuellement avec sa sélection, on avance d’autres raisons, imposées par le PSG.

« Krychowiak et ses agents préparaient seulement trois interviews en Pologne : une avec moi et deux autres avec deux journalistes. Seulement nous. Et le dimanche soir avant le match contre Lyon j’ai eu l’information concernant l’interdiction imposée par le PSG de parler de sa situation au club. Nous ne savons rien sur sa situation, son opinion et ses sentiments. Mais je comprends ce cas. Je pense que l’interdiction du PSG est une réaction aux propos de Rabiot qui a dit qu’il était malade à Barcelone », a ainsi livré à Foot Mercato Mateusz Święcicki, journaliste au média polonais Eleven Sports. De là à penser que Krychowiak pourrait dire, dans la presse de son pays, tout le mal qu’il a pensé d’Unai Emery pour avoir préféré titulariser contre Barcelone un joueur sérieusement malade plutôt que lui…