PSG : Jesé a donné son accord, il quitte Paris et a choisi son club

Arrivé cet été du Real Madrid pour 25 ME tout de même, Jesé Rodriguez a totalement raté sa première partie de saison, entre pépins physiques et performances décevantes.

S’il a mieux terminé l’année, Unai Emery ne mise pas beaucoup sur lui et l’entraineur espagnol aurait déjà accepté de s’en séparer cet hiver. Dès lors, plusieurs clubs sont venus aux renseignements, dont le Milan AC et West Ham, mais c’est la proposition de Las Palmas qui a fait l’unanimité dans le clan de l’attaquant espagnol.

Il faut dire que Jesé est originaire de la ville des Iles Canaries, et son retour au sein d’une formation qui fait bonne figure en Liga arrive au meilleur des moments possibles. Selon la radio Cadena Ser, l’ancien joueur du Real Madrid a donné son feu vert à un prêt, histoire de retrouver du temps de jeu et de revenir plus fort l’été prochain. Tout se met en place et ce départ, qui devrait laisser de la place pour recruter un joueur offensif au mois de janvier, va se concrétiser dans les premiers jours du mois de janvier.