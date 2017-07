PSG : Indésirable, Krychowiak s'accroche au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021, Grzegorz Krychowiak a longtemps été présenté comme un partant à coup sûr au cours des prochaines semaines. Dans le viseur de l’Inter Milan et de plusieurs écuries espagnoles, l’international polonais pourrait finalement rester dans la capitale. Selon les informations du journal L’Equipe, c’est tout du moins sa volonté. L’ancien milieu de terrain du FC Séville connaît bien Unai Emery et estime qu’il pourrait parvenir à le faire changer d’avis dans les prochains mois s’il reste au PSG.

Néanmoins, une concurrence XXL pourrait compliquer les plans du joueur. Car Thiago Motta a prolongé un an, et Marco Verratti n’est toujours pas parti. La situation de Blaise Matuidi n’est pas non plus réglée. Convoité par la Juventus, l’international français est toujours là, comme Adrien Rabiot. De plus, Paris cherche toujours un milieu supplémentaire et courtise assidûment Fabinho. Autant dire que s’il reste un an de plus, Grzegorz Krychowiak aura une concurrence encore plus importante que la saison dernière. Sa revanche n’en sera que plus belle s’il parvient à ses fins…