PSG : Gonçalo Guedes débarque à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Parti de Lisbonne ce mardi après-midi, Gonçalo Guedes est arrivé à Paris en compagnie de sa famille ce mardi soir. Tout se passe donc comme prévu pour l’arrivée du prometteur attaquant portugais, qui va passer sa visite médicale ce mardi et signera normalement son contrat dans la foulée. Le joueur du Benfica Lisbonne va s’engager pour quatre ans et demi, pour un transfert d’un montant de 30 ME bonus compris. Sa présentation pourrait être effectuée en fin de semaine, en compagnie de celle de Julian Draxler, qui n’a toujours pas été faite.