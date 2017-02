PSG : Emery veut s'appuyer sur Pastore contre le Barça

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

À quelques heures du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Unai Emery s'est présenté en conférence de presse. Durant cette dernière, l'entraîneur espagnol a fait une revue de son effectif, qui sera pratiquement au complet mardi soir. Si Thiago Motta, suspendu, et Gonçalo Guedes, pas qualifié pour la compétition après l'avoir joué avec Benfica, seront absents, Javier Pastore devrait, lui, être présent.

« On va attendre l’entraînement de l’après-midi, mais Pastore a fait les entraînements de samedi et de dimanche, et il va s’entraîner aujourd’hui avec le groupe. C’est une option, mais c’est un joueur qui a besoin de progresser, il a besoin de faire plus d’entraînements pour tenir les 90 minutes d’un match. Vu qu’il est un joueur important avec sa qualité et sa capacité à aider l’équipe, on va prendre la décision ce après-midi concernant son entrée dans le groupe », a avoué Emery, qui pourrait bien compter sur El Flaco lors du choc contre le Barça, à condition que son dernier entraînement se passe bien.