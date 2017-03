PSG : Emery remercie les supporters qui ne l'ont pas massacré

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Unai Emery n'avait pas réellement communiqué via les réseaux sociaux après l'élimination du Paris Saint-Germain il y a deux semaines à Barcelone. Si le coach espagnol du PSG a parfois été franchement attaqué suite à certains de ses choix au Camp Nou, des supporters parisiens de toute la planète ont tenu à le réconforter et à lui apporter un soutien franc et massif.

Et ce mercredi, via son compte Twitter, Unai Emery a tenu à remercier ceux qui lui avaient adressé des messages positifs, l'entraîneur du Paris Saint-Germain en relayant même quelque-uns et donnant rendez-vous à tout le monde dans dix jours pour la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco au stade du Parc OL. « Impossible de vous citer tous, mais le remerciement l’est pour tous. Plus forts vers la finale de la Coupe de la Ligue », a lancé Unai Emery.