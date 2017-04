PSG : Emery évite la réponse qui fâche pour Monchi

Dans : PSG, Ligue 1.

Monchi ne le cache pas, il dirait immédiatement oui au Paris Saint-Germain si le club de la capitale lui proposait de venir rejoindre Unai Emery pour la saison prochaine. Mais les jours passent et l'ancien directeur sportif de Séville, qui vient de quitter le club andalou, n'a toujours pas signé au PSG, pas plus qu'à la Roma où il est annoncé depuis plusieurs semaines.

Ce samedi, présent en conférence de presse, Unai Emery a été interrogé sur son désir éventuel de faire venir Monchi au Paris Saint-Germain le plus vite possible. L'entraîneur espagnol du PSG a préféré éluder sa réponse, conscient que ce sujet était très sensible actuellement au Paris Saint-Germain où Olivier Létang, l'actuel directeur sportif aurait annoncé son départ. « Monchi au PSG ? Je ne sais rien de ces choses, je pense aux prochains matches. Le PSG prépare la saison. Mais il a déjà un directeur sportif. Les journaux sortent des choses, mais c’est normal quand ça concerne un club comme le Paris SG », a expliqué Unai Emery, conscient que toute autre réponse pourrait être mal interprétée.