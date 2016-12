PSG : Emery applaudit la venue de Draxler

Dans : PSG, Mercato.

Présent à Dubai cette semaine pour participer aux Globe Soccer, Unai Emery s'est montré optimiste pour la deuxième partie de saison tout en affichant sa joie d’accueillir Julian Draxler au Paris Saint-Germain.

Alors que la reprise de l'entraînement du groupe parisien aura lieu samedi, le coach du PSG a bouclé ses vacances de fin d'année aux Emirats Arabes Unis par une conférence aux Globe Soccer. Durant son intervention, Emery a affiché un visage déterminé. Convaincu qu'il arrivera à ses fins dans le club de la capitale française malgré des débuts mitigés et une troisième place en Ligue 1 à la mi-saison, le Basque a demandé du temps.

« Dans le football, on a besoin de temps. Il y a de bons et de mauvais moments. Cela ne signifie pas que je suis actuellement dans un mauvais moment, mais nous devons nous améliorer. Il y a deux chemins pour arriver au succès : l'un arrive avec les résultats, l'autre avec le développement d'une idée à 100 %. Donc j'ai toujours confiance en mon travail », a avoué, sur The National, l'entraîneur de Paris, qui a ensuite donné son ressenti sur l'arrivée hivernale de Julian Draxler.

« Le club veut grandir et s’améliorer pour le présent et l’avenir, et l’arrivée de Julian Draxler en est un parfait exemple », a avoué Unai Emery, qui estime donc que les 35 ME dépensés dans le transfert de l'international allemand, huitième salaire de l'effectif parisien avec 450 000 euros mensuels, vont servir à faire franchir un cap au PSG dans sa quête de Ligue des Champions.