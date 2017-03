Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Unai Emery est revenu ce samedi sur l’énorme déception provoquée par l’élimination désastreuse du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone en huitième de finale retour de Ligue des champions. S’il n’a pas voulu s’étendre sur le problème de l’arbitrage, l’entraîneur espagnol du PSG a quand même estimé que le club de la capitale méritait un peu plus de respect en Europe et que ce manque de respect avait été criant mercredi soir au Camp Nou, jetant ainsi un pavé dans la mare en sous-entendant que le poids du Barça avait pesé dans certaines décisions de l'arbitre.

« Je crois que le PSG a besoin de plus de respect en Europe. Après avoir analysé le match, j’ai vu qu’il y avait déjà du respect, mais on en a besoin de plus. Beaucoup de choses qui se sont passées lors du match de mercredi ne sont pas normales. On doit travailler pour nous améliorer et pour avoir ce respect (…) Nous pouvons et devons améliorer ce respect. Je le redis, quand on regarde le match c’est clair », a fermement fait remarquer Unai Emery, qui n’a pas voulu taper directement sur l’arbitre allemand mais n’en pense visiblement pas moins.