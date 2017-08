Dans : PSG, Mercato.

Si la signature de Neymar a enchanté le Paris Saint-Germain, cette arrivée fait tout de même une voire plusieurs victimes chez le vice-champion de France.

On pense bien sûr à Julian Draxler, qui s’était imposé sur le côté gauche la saison dernière, et qui devra sûrement jouer les doublures. Dans une situation similaire, Lucas et Javier Pastore voient également le 11 de départ s’éloigner dans la mesure où l’Argentin Angel Di Maria garde les faveurs du coach Unai Emery à droite. Autant dire que le banc du PSG a de la gueule, sachant que l’on peut ajouter Thomas Meunier ou encore Kevin Trapp. Pas de quoi choquer l’agent Alessandro Canovi.

« Dans un grand club, il doit y avoir deux joueurs de haut niveau à chaque poste, a commenté le représentant de Motta et Callegari sur RMC. C’est normal puisque le PSG a l’ambition de gagner une soixantaine de matchs cette année. Un joueur ne peut pas faire 60 matchs au même niveau. C’est donc normal de doubler les postes. Le PSG a une équipe très complète, énorme même. » Et encore, le mercato n'est pas terminé...