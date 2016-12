PSG : Draxler au Paris SG, c'est fait et il aura le n°23 !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Le Paris Saint-Germain et Wolfsburg ne l'ont pas encore officiellement annoncé, mais c'est désormais sûr et certain, Julian Draxler sera un joueur du PSG dans les prochaines heures ou dans les prochains jour. Car Thomas Hiete, journaliste du magazine spécialisé allemand Kicker, a mis ce samedi matin en ligne via son compte Twitter la Une du supplément sport du Bild à paraître ce dimanche 25 décembre. Et sur cette Une du tabloïd allemand, on peut voir Julian Draxler poser en compagnie de Patrick Kluivert en présentant le maillot du PSG numéro 23. L'affaire est faite.