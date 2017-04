PSG : Décidément, Monchi veut à tout prix rejoindre Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

A la recherche d’un nouveau challenge, Ramon Rodriguez Verdejo, dit Monchi, a de nouveau démenti un accord avec la Roma.

« Je préfère ne pas en parler parce que je ne suis pas là-bas, a répondu l’Espagnol dans un entretien accordé à Estadio Deportivo. Il y a un directeur sportif qui est (Frederic) Massara. Ce n'est pas juste ni opportun de parler de ça. » En revanche, celui qui vient de quitter le FC Séville ne s’est pas gêné pour envoyer un appel du pied au Paris Saint-Germain. En effet, le dirigeant de 48 ans a confirmé sa volonté de reformer un duo avec l’entraîneur Unai Emery.

« J'ai travaillé pendant trois ans et demi avec Emery, c'était magnifique, a-t-il raconté. Nous avons eu une osmose incroyable et atteint des objectifs inimaginables. Ça me plairait de retravailler avec lui parce que c'est un super entraîneur et les directeurs sportifs aiment les bons entraîneurs. Mais j'ai eu beaucoup de bons entraîneurs et je dirais la même chose de Marcelino ou Juande Ramos. Unai est le plus récent et c'est pour ça qu'on s'en souvient plus. » Dans la mesure où ses appels au PSG n’ont rien donné, Monchi a visiblement décidé de passer par la presse.