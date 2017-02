PSG : De retour au Parc, les ultras peuvent remercier les joueurs

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’occasion du choc face à l’Olympique de Marseille dimanche soir, le Paris Saint-Germain sera privé de ses supporters interdits de déplacement.

Mais dans sa chronique pour Goal, Marco Verratti a quand même tenu à saluer les ultras parisiens. En effet, le milieu de terrain, longtemps affecté par le manque d’ambiance au Parc des Princes, est ravi de retrouver de la ferveur dans l’enceinte francilienne. L’Italien a donc salué la décision de ses dirigeants prise sur les conseils des joueurs.

« On commence à retrouver ce 12ème homme au stade. Quelque chose a changé grâce aux dirigeants, mais aussi aux joueurs, a souligné Verratti. On a fait comprendre au club que c’était très important pour nous d’avoir des supporters derrière nous. Après, bien entendu, on ne pouvait pas décider nous-mêmes. Je pense vraiment que c’est difficile pour les gens de vraiment comprendre l’importance d’un public sur nos performances. »

Le public décisif contre le Barça

« Face à Barcelone, j’étais très fatigué et par moments, j’ai eu du mal à aller chercher quelques ballons, a raconté l’ancien joueur de Pescara. Mais quand tu entends le bruit des gens qui te poussent autour de toi, ça te donne l’envie d’aller jusqu’à la mort pour eux. Moi, j’entends les supporters autour de moi contrairement à certains joueurs qui disent rester dans leur bulle. C’était presque impossible de perdre avec une telle ambiance. » On comprend mieux les efforts du président Nasser Al-Khelaïfi pour le retour des ultras.