PSG : Dani Alves se fâche dans le dossier Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Alors que chaque jour qui passe rapproche Neymar du Paris Saint-Germain, Daniel Alves est sorti de son mutisme suite à des attaques venues d'Espagne concernant son rôle dans le transfert de la star brésilienne du FC Barcelone vers le club de la capitale. Actuellement au Maroc où le défenseur du PSG jouera samedi soir contre Monaco dans le Trophée des champions, Daniel Alves a répondu à ces accusations sur son influence direct dans cette opération.

Car pour le compatriote de Neymar, si ce dernier vient au Paris Saint-Germain lors de ce mercato, c'est un choix totalement personnel et que personne ne peut influencer. « Mensonge, je ne dois convaincre personne de rien…quand je parle avec lui, je discute de tout sauf de football. Je suis heureux si il l’est », a lancé, via Twitter, Daniel Alves, histoire de remettre les pendules à l’heure alors que certains accusent Neymar d’être trop facilement influençable. Car de l'autre des côté des Pyrénées on a bien du mal à admettre que l'attaquant brésilien puisse choisir la Ligue 1 plutôt que la Liga.