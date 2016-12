PSG : Comment Emery compte faire taire les siffleurs au Parc des Princes

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour la première fois depuis qu’il a pris les commandes du PSG cet été, le nom d’Unai Emery a été légèrement sifflé lors de la composition des équipes. Des sifflets qui se justifient par les derniers résultats décevants du club de la capitale, mais aussi quelques choix tactiques que les supporters peinent à assimiler. Chacun son avis à ce sujet, et ce n’est pas l’entraineur espagnol qui va s’en plaindre ouvertement, lui qui assure que les taupes, les critiques dans les médias et les sifflets des fans font partie du quotidien des grands clubs. C’est pourquoi, interrogé sur ce sujet, l’ancien coach de Valence et de Séville n’a vraiment pas dramatisé.

« Les supporteurs ont le doit de dire des choses. L’important est de travailler. Les critiques, les sifflets, je suis habitué. Que les supporters soient content ou pas et c'est à nous de travailler pour trouver le bon chemin et les rendre heureux », a souligné un Unai Emery qui, il est vrai, n’a pas encore essuyé de grosse bronca au Parc, et espère bien pouvoir éviter cela en permettant au PSG de redresser la barre en 2017.