PSG : Comme c’est bizarre, Las Palmas a trouvé de l’argent…

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Depuis le 5 janvier dernier, Jesé et Las Palmas se sont mis d’accord pour permettre au joueur espagnol de se relancer dans le club de son île natal.

Un accord qui ne veut strictement rien dire, puisque le plus important dans un prêt, est celui entre les deux clubs. Or, la formation de Liga assure ne pouvoir payer que 20 % du salaire de Jesé, et c’est pourquoi le PSG refuse durablement d’approuver cette opération. Le joueur a été proposé dans beaucoup de clubs plus généreux, sans jamais obtenir de réponse favorable de la part de son attaquant, qui voulait Las Palmas et rien d'autre.

Jusqu’au forcing de Middlesbrough qui finit par payer, puisque les agents de l’ancien madrilène discutent actuellement de son arrivée au sein du club de Premier League. Le hasard faisant décidément extrêmement bien les choses, c’est à ce moment que Las Palmas se propose de rehausser son offre de prêt. La Cadena Ser affirme ainsi que le club espagnol a augmenté « de manière sérieuse » le pourcentage du salaire pris en charge lors de ce prêt, afin de faire craquer le PSG. Pas certain du tout ce que cela suffise à des dirigeants parisiens plus enclins à l’envoyer dans le Nord de l’Angleterre, qu’au cœur des Iles Canaries.