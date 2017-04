PSG : Ces quatre joueurs que Paris a décidé de vendre au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain sera bien évidemment l'un des principaux acteurs du prochain mercato estival, que ce soit en Ligue 1, mais aussi en Europe. Alors que les premières rumeurs commencent à circuler sur de possibles renforts, Pepe et Alexis Sanchez étant les dernières en date, il est évident que le PSG devra faire de la place sur son banc de touche. Car le club de la capitale a recruté de nombreux joueurs ces dernières années et il n'a pas vocation à entretenir une armée mexicaine.

Autrement dit, des joueurs vont devoir envisager un avenir ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Selon RMC, quatre seraient déjà ciblés par les dirigeants du PSG. Si le départ de Grzegorz Krychowiak ne sera guère une surprise, l'international polonais n'ayant pas convaincu, il pourrait être suivi par un autre joueur arrivé l'été dernier, mais nettement plus médiatique, Hatem Ben Arfa. En effet, Unai Emery et Nasser Al-Khelaifi auraient convenu que Ben Arfa ne colle pas avec le projet parisien et l'ancien niçois, qui récemment réclamait du temps de jeu, ira probablement le trouver ailleurs.

Mais le ménage du Paris Saint-Germain ne concernera pas que des renforts du mercato 2016. Car deux joueurs établis depuis longtemps au PSG seraient également proches de la sortie. Il s'agit de Blaise Matuidi, qui n'a pas prolongé avec Paris et ne sera cette fois plus retenu par Al-Khelaifi, et de Lucas, le joueur brésilien ayant montré ses limites cette saison.