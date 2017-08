PSG : Ce domaine où Ibra n’arrive pas à la cheville de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Prochain adversaire du Paris Saint-Germain vendredi soir en championnat, l’AS Saint-Etienne aura fort à faire pour éviter d’encaisser son premier but cette saison.

Parmi les plus gros dangers, évidemment, Neymar risque de poser beaucoup de problèmes aux hommes d’Oscar Garcia. En effet, sa finesse technique, sa mobilité et sa facilité à combiner avec ses coéquipiers ont déjà fait très mal à Guingamp (3-0) et Toulouse (6-2). En tant qu’homme de terrain de Canal+, Laurent Paganelli ne voit pas de solution pour bloquer l’attaquant brésilien.

« C’est du très haut niveau. Il est très complet, toujours en mouvement. Ce n’est pas loin de Messi, a comparé le consultant pour Le Progrès. Il a la faculté à rendre les autres plus forts par ses déplacements. Face au jeu, il est imprenable. Il va dans un sens pour aller dans l’autre. Un plan anti-Neymar ? À part faire de l’individuel, ce qui n’existe plus trop aujourd’hui… Mais pas avec le latéral droit, avec un autre joueur qui a un peu son profil. On ne sait pas trop comment il réagirait si quelqu’un le suivait de partout. »

Neymar, rien à voir avec Ibrahimovic

Et Neymar ne fait pas seulement l’unanimité sur le terrain. Sa personnalité plaît également, en tout cas plus que celle de l’ancien Parisien Zlatan Ibrahimovic. « Au-delà du footballeur, Neymar est adorable, comme la plupart des Brésiliens. C’est de l’or en barre pour les journalistes. C’est très rare qu’un joueur étranger s’arrête pour répondre aux questions au bord du terrain. Avec Zlatan, c’était impossible », s’est souvenu « Paga », qui a dû prendre quelques râteaux avec le Suédois.