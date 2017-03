Dans : PSG, Ligue des Champions, OL.

Eliminé de la Ligue des Champions après son écroulement à Barcelone, le PSG a envoyé un courrier musclé à l’UEFA pour se plaindre officiellement de l’arbitrage.

Pourtant, au coup de sifflet final, tellement abattus par cette défaite 6-1 qui a fait exploser l’avantage de 4-0 du match aller, les Parisiens n’avaient pas cherché d’excuse. Mais comme l’a confié Unai Emery, c’est en revoyant le match que les champions de France se sont rendus compte qu’ils avaient été floués par l’arbitrage. Pour Julien Cazarre, chroniqueur vedette de Canal+ et intervenant désormais dans France Football, le réveil tardif de Nasser Al-Khelaïfi ressemble surtout à une fausse excuse.

« Ils n'ont pas gueulé après le match (comme un bon vieux Aulas), ni pendant le match (comme un bon vieux Aulas), ni même avant le match (comme un bon vieux Aulas). Non, ils ont attendu que les supporters du Real insultent l'arbitre pour se dire: «Mais les gars, on est cons, on a oublié de gueuler sur l'arbitrage ! » (…) Eh oui, après cinq ans à dire merci, à baisser les yeux et à demander pardon comme des investisseurs chinois, le Qatari à brushing a décidé de sortir les « cojones » pour rentrer dans le lard de l'UEFA. Parce que tout le monde le sait, quand tu te fais éliminer, c'est la faute de l'arbitre... Point final. Les mecs t'ont marché dessus, t'as une dédicace de la pompe de Neymar calligraphiée sur la tronche en taille 44, et le cul rouge comme un soleil couchant de Méditerranée, mais c'est la faute de l'arbitre », a ironisé Julien Cazarre, pour qui les fautes d’arbitrages ne peuvent pas expliquer la prestation fantomatique des Parisiens à Barcelone.