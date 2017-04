PSG : Blaise Matuidi poussé vers la sortie au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui fait que l'avenir de Blaise Matuidi au sein du club de la capitale est de plus incertain.

Car si Nasser Al-Khelaifi avait insisté pour que le milieu de terrain international tricolore reste au PSG l'été dernier, refusant pour cela l'offre de la Juventus, le patron qatari semble cette fois nettement moins convaincu que Blaise Matuidi soit un joueur invendable et irremplaçable.

Et cela est encore plus évident quand on sait qu'après une première offre de prolongation qui prévoyait une baisse de son salaire actuel, 770.000 euros par mois quand même et qu'il a fermement refusée, Blaise Matuidi n'a pas reçu d'autre proposition de la part du Paris Saint-Germain. Plus rien ne paraît devoir s'opposer à un départ du milieu, remplaçant samedi en finale de la Coupe de la Ligue et dont Unai Emery s'est souvent passé cette saison. Selon Le Parisien, conscient qu'il n'est plus vraiment ce joueur symbole du PSG à la française, Blaise Matuidi paraît avoir fait son choix. « Cet été, il restera un an de contrat à Matuidi qui pencherait aujourd’hui de plus en plus clairement pour un départ. Son profil plaît en Angleterre et en Italie, mais aucune piste précise ne serait activée à l’heure actuelle », expliquent nos confrères du quotidien francilien. La Juventus reviendra-t-elle à la charge ?