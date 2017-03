PSG : Beye accuse le PSG d'avoir laissé Aurier devenir ce qu'il est

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce n'est pas l'affaire Périscope, mais ce lundi Serge Aurier doit encore avoir les oreilles qui sifflent. Car si le défenseur du PSG a refusé de s'exprimer après la victoire de Paris à Lorient, son incroyable et interminable entrée en jeu à la place de Thomas Meunier provoque une nouvelle tempête. Pour Habib Beye, si Serge Aurier s'autorise cela, c'est uniquement parce que le Paris Saint-Germain a montré dans le passé qu'il était faible lorsqu'il s'agissait de punir ses joueurs. Et hélas, le défenseur se sent visiblement trop tranquille quoi qu'il fasse.

Le consultant de Canal+ n'en peut visiblement plus et l'a dit. « On fait comme si on était surpris, alors que ce n’est pas la première fois que Serge Aurier n’a pas le professionnalisme requis pour jouer dans une grande équipe. Alors je ne fustige pas l’attitude du joueur en général, mais malheureusement, ce genre de comportement doit être éradiqué par des sanctions importantes. Et malheureusement sur ce genre de dossier le PSG n’a pas réussi à montrer son autorité. Pour moi, si aujourd’hui ce type de comportement existe au PSG, ça veut dire qu’il n’a pas été réprimandé par le passé. Que ce soit Serge Aurier ou un autre joueur ! », constate Habib Beye, très agacé par ce qu'il a vu au Moustoir.