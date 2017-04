PSG : Bernardo Silva doit vite signer au PSG réclame une légende

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Lorsque Pedro Miguel Pauleta parle, on l'écoute. Car l'ancien buteur du Paris Saint-Germain s'exprime suffisamment peu souvent sur le thème du mercato pour que son avis soit entendu. Invité de SFR Sport, l'Aigle des Açores a forcément évoqué le Paris Saint-Germain, son club de coeur, et le Portugais a reconnu qu'il rêvait de voir le PSG s'offrir les services d'un joueur de Monaco, son compatriote Bernardo Silva.

Car pour Pedro Miguel Pauleta, le milieu offensif international portugais de 22 ans serait un gros plus pour le Paris Saint-Germain, l'ancien buteur du PSG vantant ouvertement les mérites de Bernardo Silva. « Bernardo Silva est un joueur avec une énorme qualité. Il a quelque chose de différent des autres. On peut dire ce qu’on veut, qu’il est petit, qu’il n’est pas costaud, mais il fait des choses que tous les joueurs ne font pas. Je suis sûr qu’il deviendra un phénomène. J’espère qu’un jour il jouera au Paris Saint-Germain », a confié Pauleta, visiblement fan de Bernardo Silva et décidé à voir ce dernier rejoindre le club de la capitale dans les meilleurs délais. Il n'est toutefois pas certain que Monaco l'entendra de cette oreille.