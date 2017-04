PSG : Ben Arfa, Draxler… Paris se fiche de la LdC pense Dugarry

Dans : PSG, Mercato.

Après son nouvel échec sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain ne fera pas taire ses détracteurs avec une Coupe de la Ligue.

On le sait, le principal objectif du club francilien est de remporter la Ligue des Champions. Ça ne sera donc pas pour cette saison, ce qui n’étonne pas Christophe Dugarry. En effet, le consultant de RMC estime que le PSG n’a pas réalisé un recrutement à la hauteur de ses ambitions.

« Est-ce que le PSG a vocation, s’il veut gagner des titres, à prendre des joueurs comme Ben Arfa, Guedes, Lo Celso, Krychowiak et même Meunier, qui n’ont pas le niveau de la Ligue des Champions ? Même Draxler, il jouait dans son petit club où il devait confirmer, mais si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut prendre des joueurs qui ont le niveau Ligue des Champions », s’est étonné l’ancien Marseillais.

« Des joueurs qui n’ont pas le niveau LdC »

« Là tu me prends 5 ou 6 joueurs dont on espère qu’ils arrivent au niveau, mais s’ils n’y arrivent pas, comment tu fais avec le salaire qu’ils ont et au prix que tu les as payés ? Là ils ont tenté des coups pour l’avenir, a-t-il commenté. Le problème, ce n’est pas Guedes ou Lo Celso qui arrivent cet hiver. Le problème, c’est les quatre autres : Jesé, Krychowiak, Ben Arfa et Meunier. Tu te dis bon tu perds Ibra et Luiz, tu as l’objectif Ligue des Champions et tu prends des joueurs qui n’ont pas le niveau ! »

La politique du Qatar en cause

« Tu te rends compte que ce sont des joueurs à 20, 30, 40 millions d’euros, et que tu dis que ton mercato est raté ? Il n’y a que le Qatar pour se permettre ça ! Pour garder les grands joueurs, il faut recruter du solide. Tu ne peux pas te contenter d’un Krychowiak et d’un Ben Arfa de Ligue 1. Est-ce qu’on doit être patient ? L’argent te fait gagner du temps », a conclu Dugarry, pas loin de penser que le PSG gaspille ses millions.