PSG : Ben Arfa à l’OL ou à Nice… en janvier

Dans : PSG, Mercato, OL, OGCN.

Dans le bras de fer entre Hatem Ben Arfa et le Paris Saint-Germain, personne ne veut lâcher une miette. Et cela ne devrait donc pas bien se terminer.

Le PSG entend bien vendre son attaquant à qui il reste une année de contrat, et lui propose notamment des offres venues de Turquie qui ne lui conviennent pas. De son côté, le natif de Clamart aimerait être libéré de sa dernière année de contrat et ainsi choisir son club en toute tranquillité. A l’approche de la fin de la journée, et donc du mercato, personne ne voit pour le moment de solution. Ainsi, selon Le Parisien, Ben Arfa devrait prendre son mal en patience et se préparer à passer six mois dans les tribunes, avant d’obtenir plus facilement sa libération en janvier. Il pourrait alors rejoindre Lyon et Nice, qui envisagent toujours de le recruter selon le quotidien francilien.