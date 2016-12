PSG : Barça, Milan AC… Aurier fait rêver les grands d’Europe

Dans : PSG, Serie A, Liga, Mercato.

C’est confirmé, Serge Aurier (24 ans) a vraiment la cote sur le marché des transferts. On le sait, le FC Barcelone s’est renseigné sur la situation du latéral droit du Paris Saint-Germain pour l’été prochain.

Le club catalan continue de superviser l’Ivoirien et prévoit de relancer les discussions après la CAN 2017. En attendant, c’est le Milan AC qui négocie avec Aurier. D’après L’Equipe, la future direction milanaise, qui envisage de dépenser 350 M€ lors du prochain mercato estival, est en contact avec l’ancien Lensois depuis plusieurs semaines. Preuve que le Parisien sous contrat jusqu’en 2019 ne ferme pas encore la porte à un départ, lui qui pourrait évoluer plus facilement à l’étranger, sans la réputation qu’on lui connaît en France…

Mais qu’en pense le PSG ? Proche d’Aurier, le président Nasser Al-Khelaïfi ne retiendra pas forcément son joueur. Paris doit effectivement penser à ses autres latéraux, à commencer par Thomas Meunier qui a le talent pour s’installer dans le onze francilien. Sans oublier Youssouf Sabaly qui brille pendant son prêt à Bordeaux cette saison, ni le jeune Alec Georgen qui fait partie des grands espoirs du PSG. Autant de paramètres qui indiquent qu’un départ d’Aurier l’été prochain n’est pas à exclure.