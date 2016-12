PSG : Balbir version Père Fouettard avec le Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour Noël, entre la poire et le fromage, le football est souvent un sujet qui revient dans les conversations à table. Et chacun d'y aller de son analyse pointue, et de ses critiques de plus ou moins bonne foi en fonction de l'avancement du repas. Ce dimanche, Denis Balbir s'invite et il n'est pas du tout content de la première moitié de saison du Paris Saint-Germain. Alors forcément, il n'a pas l'intention de gâcher les fêtes des supporters du PSG, mais quand même...

« Cette saison, le PSG est très triste (…) La défense ne tourne pas aussi bien qu’escompté. Idem au milieu et en attaque. On se chamaille beaucoup dans le vestiaire, on se critique beaucoup en off. Certains veulent partir. D’autres font la tête… Les gens sont beaucoup tombés sur Cavani mais s’il n’était pas là cette saison, ce Paris serait dixième du championnat (…) Sans Cavani, le PSG ce n’est plus rien. Aujourd’hui, cette équipe, c’est un grand rien. Sinon des gamineries de vestiaire, des petites phrases, des erreurs de casting et des interrogations sur le rôle de Patrick Kluivert. Le pire dans tout ça, c’est que c’est surement Unai Emery qui va payer les pots cassés. On va s’en séparer à coup de millions d’indemnités. Mais pour prendre qui ? Personne n’est vraiment intéressé. Cette année, si le PSG parvient à s’en sortir et à glaner un trophée cette saison, ce sera déjà bien. Même une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue, ça permettrait de sauver ce qui peut l’être (…) J’aime le football, les équipes qui se font plaisir comme Nice, Guingamp ou Monaco. Paris, ça respire la tristesse. Le seul plaisir qu’il y a dans ce club, ce sont les buts de Cavani », a confié, sur But, le journaliste de W9.