PSG : Avec Ben Arfa, Emery a manipulé tout le monde explique BRP

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive contre Avranches (0-4) mercredi, en quart de finale de la Coupe de France, l’attaquant du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa a livré une prestation encourageante pour l’une de ses rares titularisations.

Il n’en fallait pas plus pour provoquer la colère de Bruno Roger-Petit, persuadé que l’entraîneur Unai Emery a volontairement gâché la saison de l’ancien Niçois pour s’affirmer. « En vérité, sous le règne d'Emery, Ben Arfa n'a jamais eu sa chance, a dénoncé le blogueur du Figaro. Recruté avant la venue de l'entraîneur basque, il est devenu très vite un marqueur du pouvoir de ce dernier. Il fallait infliger à Ben Arfa, star annoncée, un traitement qui porte la marque du chef Emery. »

« D'où ces incessantes leçons et remontrances. D'où ces objectifs et exigences. D'où ce petit jeu pervers consistant à fixer des objectifs intenables, assignés au seul Ben Arfa. D'où cette série de match, où Ben Arfa entrait à dix minutes de la fin, à charge pour lui de se montrer génial en un temps record. Autant de missions impossibles. Et à l'arrivée, un sketch peu sympathique, a regretté le journaliste. (…) Le traitement que Ben Arfa a subi tout au long de la saison est inique. Comme si Emery avait cherché à s'inventer un souffre-douleur pour se passer les nerfs, à l'occasion. »

Ben Arfa ne méritait pas ça

« Emery s'est braqué immédiatement contre Ben Arfa. Tel un entraîneur de U12 mal dégrossi. Il ne lui a jamais donné sa chance parce qu'il avait décidé à l'avance qu'il ne lui donnerait pas, a insisté BRP. Est-ce une grande preuve de qualité humaine, intellectuelle et sportive ? Le débat est lancé. Et quoi que l'on pense des errements de Ben Arfa, qui n'est pas d'un maniement facile, surtout si l'on ne donne pas les moyens de dialoguer intelligemment, il ne méritait pas de passer cette saison-là, dans ce PSG-là, avec cet entraîneur-là. » Une chose est quasiment sûre, on ne reverra pas Emery et HBA ensemble à Paris la saison prochaine.