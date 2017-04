PSG : Aurier pourrait bien larguer le PSG cet été

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

S’il a beaucoup irrité du côté du Paris Saint-Germain ces deux dernières saisons, Serge Aurier reste un joueur apprécié par le président du club, Nasser Al-Khelaïfi.

Ainsi, le président du Paris Saint-Germain a proposé une prolongation de contrat à l’international ivoirien. Il faut dire que le joueur fait le travail sur le terrain depuis plusieurs semaines. Même s'il a souvent été relégué sur le banc par Thomas Meunier, l’ancien toulousain garde une belle cote auprès d'Unai Emery. Sa polyvalence a été un atout important ces dernières semaines, où il a dépanné au poste de défenseur central au moment des absences de Marquinhos et de Thiago Silva.

Néanmoins, il n’est pas encore certain que le joueur accepte cette prolongation de contrat. Effectivement, selon les informations du journal L’Equipe, la tendance est plutôt à un départ du côté du joueur parisien à l’issue de la saison. Lassé des critiques permanentes sur son comportement et de son image auprès du public, le joueur pourrait se laisser tenter par une expérience à l’étranger la saison prochaine. Cependant, aucun club n’a encore signalé son intérêt pour le défenseur droit du PSG, selon le quotidien sportif. La saison dernière, le Milan AC, le FC Barcelone et plusieurs clubs de Premier League s’étaient renseignés. Reste donc à voir si cet été, Serge Aurier aura plus de succès qu’il y a un tout juste un an…