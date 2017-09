PSG : Aulas a une idée derrière la tête soupçonne Rabiot

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Après sa démonstration contre le Celtic Glasgow (0-5) mardi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va tenter de poursuivre sur le même rythme en championnat.

Leaders avant la 6e journée de Ligue 1, les coéquipiers d’Adrien Rabiot espèrent consolider leur statut lors du choc face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir au Parc des Princes. « C'est un match important, on est premiers et on veut garder cette avance. On veut plier le championnat le plus rapidement possible pour pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions », a annoncé le milieu parisien, qui en a profité pour avertir le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, très occupé à commenter les dépenses du PSG.

« Les propos d'Aulas ? Je ne vais pas parler de ça mais on en fait vraiment abstraction. C'est plus pour les supporters parisiens qui en ont un peu marre. Nous, on ne fait pas attention à ça, a répondu l’international français, qui a une théorie sur l'objectif du dirigeant lyonnais. Je ne sais pas s'il fait ça pour nous déstabiliser mais ce n'est pas la première fois, souvent avant les matchs contre Lyon, mais ce n'est pas ça qui va nous intimider. » Au contraire, l’acharnement de JMA devrait plutôt motiver les hommes d’Unai Emery...