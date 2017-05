PSG : Aubameyang, Sanchez, la stratégie risquée de Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Renforcer le poste d’attaquant de pointe est une volonté affichée par le PSG en vue de cet été, et ce quel que soit le directeur sportif en place pendant la période du marché des transferts.

Pour cela, deux éléments de taille ont été ciblés, mais les choses n’avancent pas forcément dans l’ordre voulu. Ce jeudi, la presse allemande le confirme, le PSG avance de manière très concrète avec Pierre-Emerick Aubameyang. Les contours de son possible transfert sont même déjà dévoilés, avec un montant compris entre 60 et 70 ME, un contrat de trois ans et un salaire doublé qui passerait donc à 14 ME pour le Gabonais. De quoi provoquer l’intérêt réciproque de l’ancien stéphanois, qui ne cache pas toujours ses envies de partir.

Mais qu’Aubameyang ne se concentre pas trop vite sur la piste parisienne, car malgré l’avancée des discussions, il n’est pas la priorité des dirigeants de la capitale. Selon Aujourd'hui en France, Nasser Al-Khelaïfi rêve toujours de faire venir Alexis Sanchez, et le but est de jouer cette carte à fond jusqu’à son dénouement. Quitte à manquer les deux ? C’est une possibilité, sachant que le buteur d’Arsenal est très courtisé, et qu’au moins six clubs européens sont sur les rangs. Dont le Bayern Munich, qui essaye de convaincre le Chilien, lui promettant tout simplement la place de Franck Ribéry, outre celle de doublure de Robert Lewandowski dans l’axe. Autant dire que, si le transfert de Sanchez se jouera plutôt à 40 ME, la partie est loin d’être gagnée d’avance pour Paris.