PSG : ASSE, Monaco... Ils excluent Paris de la course au titre

Cette saison, le Paris Saint-Germain est loin d’être intouchable. Et cela se confirme dans les pronostics des joueurs de Ligue 1.

Du côté de l’AS Saint-Etienne par exemple, Kévin Malcuit ne miserait pas sur un cinquième titre consécutif des Parisiens, troisièmes en championnat à la trêve. « Mon favori ? Nice ou Monaco, a cité le latéral droit des Verts dans un entretien accordé à But. Cette saison, je ne vois pas Paris finir champion. » Et à Monaco justement, ils en pensent quoi ? Interrogé sur le principal adversaire de l’ASM dans la course au titre, Tiémoué Bakayoko a été clair.

« Sans hésitation, Nice, a tranché le milieu monégasque pour Eurosport. Il nous en ont mis quatre en début de saison (4-0, 6e journée). Et ils ont signé un grand match au Parc des Princes (2-2, 17e journée). Ça va être compliqué d’aller les chercher. Mais notre groupe est très fort. Monaco n’a plus gagné de titre depuis longtemps. On a les moyens d’inscrire notre nom au palmarès. On ne retient que les titres et c'est important pour nous de finir champions. » A croire que le PSG n’impressionne plus ses adversaires.