PSG-ASM : La Une de L’Equipe qui fait bondir Pierre Ménès

Dans : PSG, Monaco, Coupe de la Ligue, Coupe.

A l'approche de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l’ASM, L’Equipe a consacré plusieurs pages à l’actualité des deux clubs, et notamment les possibles transferts.

Le quotidien sportif a ainsi rappelé que par deux fois, Paris avait tenté de faire venir le natif de Bondy, sans succès, ce dernier optant pour Monaco et souhaitant y rester pour continuer à progresser. Et pour illustrer ce dossier, L’Equipe a mis à sa Une une photo de Kylian Mbappé avec le maillot du PSG, dans un photo montage qui n’était pas vraiment inspiré, a déploré Pierre Ménès. « Pas terrible la une de L’Equipe avec Mbappé sous le maillot du PSG. A deux jours de la finale », a lancé le consultant de Canal+, visiblement autant dérangé par l’image qu’elle renvoie, que par son timing. Il est probable qu'à Monaco, on n'ait pas vraiment apprécié ce montage non plus...